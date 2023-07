Andika Kangen Band Resmi Ambil Prodi Manajemen di Kampus IIB Darmajaya, Ini Alasannya

lampung.jpnn.com, BANDAR LAMPUNG - Mahesa Andika Setiawan yang dikenal dengan Andika Kangen Band, resmi menjadi mahasiswa Program Studi (Prodi) Manajemen Institut Informatika dan Bisnis (IIB) Darmajaya, setelah melakukan pendaftaran mahasiswa baru, Kamis (13/7).

Musisi yang dikenal dengan panggilan “Babang Tamvan” itu resmi menjadi mahasiswa IIB Darmajaya melalui jalur kelas karyawan setelah penyematan jaket almamater yang diberikan Rektor IIB Darmajaya Dr. Ir. Firmansyah Y. Alfian., MBA., M.Sc.

“Sudah lama saya ingin kuliah di kampus The Best ini, baru sekarang ada kesempatan,” kata Andika.

Andika sangat terkesan dengan kampus yang mengembangkan entrepreneur bagi mahasiswanya. Bahkan, fasilitas yang ada di Kampus The Best ini sangat bagus dan lengkap.

“Dari luar, kelihatan kampus ini biasa saja. Saya kaget dan kagum setelah masuk ke dalam kampus, mahasiswa benar-benar dimanjakan dengan fasilitas yang ada. Bukan hanya kampus The Best, tetapi The Best banget,” kata dia.

Musisi yang dikenal dengan lagu “Terbang Bersamamu” dan “Yolanda” itu mengaku memilih Prodi Manajemen karena dia sekarang sedang mengembangkan perusahaan yang banyak melibatkan anak-anak muda Lampung.

“Jadi, saya butuh ilmu manajemen dalam pengembangan usaha saya selain tentunya juga ilmu IT. Di IIB Darmajaya saya lihat kampus paling baik untuk saya meningkatkan sumber daya manusia (SDM),” kata ayah dari Kirana Velovoice itu.

Saat tour kampus di IIB Darmajaya, Andika sempat menyatakan kekagumannya dengan fasilitas studio podcast, ruang kuliah, ruang dosen, Warung Prancis, Laboraturium ICT, dan Grow + dan Co - Working Space.