Alasan Olla Ramlan Lebaran Bersama Aufa Hutapea, Ternyata

lampung.jpnn.com, JAKARTA - Aktris Olla Ramlan masih merayakan Lebaran bersama dengan suaminya, Aufar Hutapea.

Hal itu dilakukan karena menjaga keharmonisan di depan anak-anak walaupun biduk rumah tangga mereka di ujung tanduk.

Ungkapan itu diunggahan Olla Ramlan melalui akunnya di Instagram, Selasa (5/3).

Adapun Olla Ramlan dan Aufar Hutapea saat ini tengah menghadapi sidang cerai.

"Children deserve both parents. They deserve to know that their mom and dad still respect each other (Anak-anak berhak bersama kedua orang tuanya. Mereka berhak tahu bahwa ibu dan ayahnya masih saling menghargai)," tulis Olla Ramlan sebagai keterangan foto melalui akunnya di Instagram, dilansir dari JPNN.com, Rabu (5/3).

Menurutnya, kemungkinan itu merupakan hal terbaik yang bisa dia lakukan untuk ketiga buah hatinya.

"Probably that's the best thing we can do as parents (mungkin itu yang terbaik yang bisa kami lakukan sebagai orang tua)," kata Olla Ramlan.

Sebelumnya, Olla Ramlan mengajukan gugatan cerai terhadap Aufar Hutapea ke PA Jakarta Selatan pada 23 Maret 2022.