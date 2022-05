Aura Kasih Beber Keuntungan Bagi Paria Menikah dengannya

lampung.jpnn.com, JAKARTA - Aktris Aura Kasih blak-blakan mengatakan bahwa memperistri dirinya tidak akan rugi karena dia sudah paket komplet. Pengakuannya itu diungkap saat menjadi bintang dalam Rumpi No Secret di Trans TV. Namun, saat ini artis yang diisukan pernah dekat dengan Ariel Noah itu mengaku masih betah menjadi janda setelah bercerai dengan pasangannya, Eryck Amaral. Baca Juga: Meski Tim Jagoannya Kalah, Raffi Ahmad Sampaikan Ucapan kepada Real Madrid

"Belum ada niat untuk menikah lagi, kalau kesempatan menikah kembali datang, saya tidak akan menolak," katanya, dilansir dari JPNN.com, Minggu (29/5) Dalam acara itu, Aura Kasih diminta menjawab pertanyaan Indra Bruggrman "Dari semua perempuan yang kamu DM (direct messages) dan kamu komentari, kira-kira tipe kayak aku, kayak gini cocoknya jadi teman, pacar, istri, atau apa?" tanya Aura saat diminta membacakan pertanyaan untuk Indra Bruggman yang juga menjadi bintang tamu. Baca Juga: Lihat Tuh Foto Calon Aspri Hotman Paris Seksi dan Montok, Setuju? Indra Bruggman spontan memberi jawaban yang bikin Aura Kasih tersenyum lebar. "Jadi istrilah kalau ini mah. Buat ditenteng ke kondangan," jawab Indra Bruggman.

Aura Kasih blak-blakan mengatakan bahwa memperistri dirinya tidak akan rugi karena dia sudah paket komplet. Enak A kawin sama gue A. Buy one get one (beli satu

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Lampung di Google News

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.