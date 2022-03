Sheraton Lampung Mulai Tawarkan Promo Kuliner Ramadan, Cek Apa Saja

lampung.jpnn.com, BANDAR LAMPUNG - Sheraton Lampung Hotel kembali menghadirkan promo buka puasa yang selalu dinantikan tiap tahunnya.

Selama Ramadan 1443 hijriyah, Sheraton Lampung Hotel mempersembahkan Kampung Nusantara Sheraton dan mengundang Anda untuk menikmati beragam menu khas nusantara yang tersaji lengkap dalam bentuk All You Can Eat buffet.

"Mulai dari takjil, buah segar, makanan pembuka, makanan penutup, jajanan nusantara, hingga aneka minuman," ujar General Manager Sheraton Lampung Hotel, Benedictus Jodie, Jumat (25/3).

Selain pilihan hidangan, terdapat pula sajian live cooking, yang mana makanan dimasak langsung sehingga selalu fresh.

"Pada saat Ramadan, kami selalu berusaha untuk memberikan pengalaman kuliner yang istimewa bagi para pengunjung bersama keluarga dan orang terdekat. Kami memberikan harga Rp 155.000 per pax dan gratis 1 pax tiap pembelian 6 pax," kata dia.

Sheraton Lampung Hotel menawarkan promo early bird untuk pemesanan H-7 sebelum Ramadan seharga Rp 130.000 net, dengan minimal pemesanan untuk 6 pax dan diskon 50% untuk anak-anak usia 4-10 tahun.

"Dengan reservasi paket ini, Anda tentunya akan mendapatkan pengalaman kuliner tingkat tinggi dengan makanan pilihan terbaik saat berbuka puasa," sambungnya.

Selain penawaran buffet, kampung Sheraton tersedia pula hantaran nusantara yang bisa dipesan bagi Anda yang ingin menikmati kelezatan hidangan dengan sentuhan tradisional nusantara di rumah maupun untuk dikirimkan ke tempat keluarga.