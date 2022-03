Rela ke Amerika Demi Justin Bieber, Febby: Ada Kenangan yang Tak Terlupakan

lampung.jpnn.com, JAKARTA - Demi menonton konser Justin Bieber, Aktris Febby Rastanty rela pergi ke Amerika Serikat

Febby mengaku, Justin Bieber merupakan salah satu penyanyi idolanya.

Menurutnya, salah satu momen tidak terlupakan yakni ketika Justin Bieber menyebut nama sang istri, Hailey Bieber di akhir konser.

"Dia selalu bilang buat istrinya, 'I love you so much', aku langsung terharu," imbuh Febby Rastanty.

Maka dari itu, dia tak sungkan mengeluarkan kocek hanya karena ingin bertemu Justin Bieber.

"Aku memang siapkan budget untuk menonton konser Justin Bieber," kata Febby Rastanty di kawasan Setiabudi, Jakarta Selatan, dilansir dari JPNN.com (26/3).

Perempuan 26 tahun itu menyebut momen keberangkatan menonton konser Justin Bieber sekaligus dimanfaatkan untuk berlibur.

Sebab, Febby Rastanty merasa rindu menikmati jalan-jalan ke luar negeri.