Usai Tumbangkan Vicky Prasetyo di Ring Tinju, Kalina Oktaranny Puji Azka Corbuzier Begini 

lampung.jpnn.com, JAKARTA - Azka Corbuzier menang TKO di ronde kedua atas Vicky Prasetyo di atas ring tinju pada Kamis (31/3).

Kemenangan Azka Corbuzier itu mendapat pujian dari sang ibu, Kalina oktaranny.

Kalina mengaku bangga dengan putranya itu.

Sebab, kata Kalina, anaknya itu memiliki hati yang baik.

"Mama bangga banget punya anak yang mempunyai hati luar biasa baiknya seperti kamu. I love you so much Cha," ungkap dia, dilansir dari JPNN.com, Jumat (1/4).

Pada saat pertandingan di ring tinju, tampak putra Deddy Corbuzier itu terus melancarkan serangan yang membuat Vicky Prasetyo tumbang

Dia (Azka,red) yang bisa memeluk lawannya setelah memenangkan pertandingan," kata Kalina sebagai keterangan video.

"Lawan yang baik harus bisa menerima jika kalah dalam pertandingan," kata Kalina.