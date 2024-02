BMKG Mencatat Sebagian Wilayah di Lampung Hujan, Berikut Daerahnya

lampung.jpnn.com, LAMPUNG - Selamat pagi pembaca setia JPNN Lampung. Seperti biasa, kami kembali menyediakan informasi prakiraan cuaca di Lampung hari ini, Kamis (8/2).

BMKG mencatat sebagian besar wilayah di Lampung berpotensi hujan lebat disertai kilat/petir dan angin kencang.

Wilayah itu di antaranya Kabupaten Lampung Barat, Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang, dan Mesuji.

Kemudian Kabupaten Lampung Utara, Way Kanan, dan Lampung Tengah.

"Wilayah itu diprediksi hujan siang dan sore hari," tulis rilis BMKG itu

Kemudian suhu udara mencapai 23,0 derajat C – 32,0 derajat C. Untuk wilayah Lampung bagian barat 16,0 derajat C – 29,0 derajat C.

Kemudian kelembapan udara: 60 – 100 persen, angin Tenggara – Barat Daya dengan kecepatan 05 – 20 knots (9 - 37 km/jam).

Dalam rilis itu, BMKG pun mengimbau agar masyarakat selalu waspada dalam melaksanakan aktivitas.