Enam Wilayah di Lampung Hari Ini Cerah Berawan

lampung.jpnn.com, LAMPUNG - Selamat pagi pembaca setia JPNN Lampung. Seperti biasa, kami kembali menyediakan informasi prakiraan cuaca di Lampung hari ini, Rabu (20/3).

BMKG mencatat enam wilayah di Lampung diperkirakan cerah berawan.

Wilayah itu di antaranya Way Kanan, Lampung Utara, Lampung Tengah, Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang, Mesuji.

"Wilayah itu juga berpotensi hujan sore dan malam hari," tulis rilis BMKG itu.

Kemudian suhu udara mencapai 22,0 derajat C – 31,0 derajat C. Untuk wilayah Lampung bagian barat 16,0 derajat C – 29,0 derajat C.

Kemudian kelembapan udara: 63 – 100 persen, angin Tenggara – Barat Daya dengan kecepatan 05 – 21 knots (9 - 38 km/jam).

Dalam rilis itu, BMKG pun mengimbau agar masyarakat selalu waspada dalam melaksanakan aktivitas.

"Masyarakat waspada terhadap cuaca dan angin kencang," tuturnya. (mar10/jpnn)