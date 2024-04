Westlife Akan Konser di Jogjakarta, Sebegini Harga Tiketnya, Anda Berminat?

lampung.jpnn.com, JAKARTA - Band Westlife diagendakan tour ke Indonesia pada 7 Juni 2024 mendatang.

Grup musik itu siap mengguncang Kota DIY Jogjakarta, tepatnya di Candi Prambanan.

Bagi pecinta grup band kebarat-baratan ini, untuk diketahui mereka akan menampilkan sejumlah lagu hit mereka seperti "Swear It Again", "Flying Without Wings", "World Of Our Own", "My Love", "If I Let You Go", dan "Hello My Love".

Westlife menyongsong tour itu dalam konser tunggal mereka bertajuk With Love Tour 2024, dipromotori oleh Otello Asia.

Dilansir Antara, pada Sabtu (13/4), pertunjukan di Yogyakarta ini merupakan konser eksklusif Westlife di Indonesia, sehingga kemungkinan tidak akan diselenggarakan di kota-kota lain di Indonesia. Selain Yogyakarta, Westlife juga akan singgah ke China, Vietnam, dan Malaysia.

Namun, Westlife sebelumnya telah mengumumkan bahwa Mark Feehily (salah satu anggota Westlife) akan absen sementara dari tour kali ini karena alasan kesehatan.

Feehily pun mengungkapkan penyesalannya karena absen di tour kali ini, dan berharap dapat bergabung kembali bersama Weslife setelah sembuh.

Ada enam kategori tiket yang dapat dibeli oleh penonton.