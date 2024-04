Ini Nama Akun Instagram Sandradewi yang Tak Bisa Diakses Lagi

lampung.jpnn.com, JAKARTA - Tautan yang Anda ikuti mungkin rusak, atau halaman tersebut mungkin telah dihapus.

Begitulah notifikasi saat melakukan pencarian Akun Instagram Sandra Dewi.

Akun Instagram Sandradewi88 itu tidak bisa ditemukan sejak Jumat 12 April 2024 kemarin, dilansir JPNN.com, Minggu (14/4).

Menghilangnya akun instagram istri Harvey Moeis itu setelah mencuat kasus dugaan korupsi yang menjerat suami.

"The link you followed may be broken, or the page may have been removed. Go back to Instagram," tulis Instagram ketika nama akun tersebut diketik.

Pada pencarian hanya tersisa akun-akun palsu yang menggunakan nama Sandra Dewi.

Berbeda dengan akun Instgram adik Sandra Dewi, Kartika Dewi, dan sang ibunda, Catharina Erlina.

Kedua akun tersebut masih aktif. Akan tetapi foto-foto yang dipasang sangat terbatas tidak seperti sebelumnya.