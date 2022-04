Dunia Hiburan Berduka, Sempat Mengunggah Video, Richard Oh Dikabarkan Meninggal

lampung.jpnn.com, JAKARTA - Dunia hiburan tanah air kembali berduka.

Richard Oh dikabarkan meninggal dunia pada Kamis (7/4) malam pukul 19.30 WIB.

Kabar duka itu disampaikan sineas Joko Anwar melalui akun pribadinya di Twitter.

"Telah berpulang, sahabat baik, kokoh kita Richard Oh, Kamis 7 April, pukul 19.30. Kokoh, you are greatly missed," cuit Joko, dilansir dari JPNN.com, Jumat (8/4).

Ricard Oh merupakan Sutradara, aktor senior sekaligus sastrawan.

Ricard Oh berpulang di usianya ke-62 tahun.

Kepergian Richard terbilang cukup mengagetkan, karena begitu mendadak. Sebab, beberapa jam yang lalu dia sempat mengunggah sebuah video di akun Instagram-nya.

Rencananya, jenazah pria kelahiran Tebingtinggi itu akan dimakamkan di Banjarmasin.