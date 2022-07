Manfaat Mengonsumsi Daun Kelor, Lihat Tuh Keterangan Nomor 3, Bikin Ketagihan di Ranjang

lampung.jpnn.com, LAMPUNG - Daun kelor merupakan salah satu daun herbal yang populer.

Daun kelor mengandung nutrisi dan gizi seperti protein, tembaga, zat besi, vitamin A, vitamin B, magnesium, dan lainnya.

Manfaat daun kelor telah lama diketahui bisa mengatasi beberapa penyakit.

Anda bisa mendapatkan manfaat daun kelor dengan mengonsumsinya dalam bentuk air rebusan.

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Meningkatkan hormon testosteron

Zat yang terkandung dalam tanaman daun kelor mengandung hormon testosteron yang bertanggung jawab untuk mengatur gejolak seseorang, baik pria maupun wanita.

Sebuah penelitian dari International Journal of of Pharmacy and Pharmaceutical Sciences menunjukkan bahwa ekstrak daun kelor mampu memicu produksi kadar hormon testosteron dalam tubuh.

Dengan mengonsumsi daun kelor secara rutin, Anda bisa menyeimbangkan kadar hormon dalam tubuh seperti semula dan hasrat akan menyala kembali.