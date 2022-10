Pemprov Mengagendakan Lampung Craft 2022, Pelaku UMKM Harus Tahu, Catat Tanggalnya 

lampung.jpnn.com, BANDAR LAMPUNG - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung kembali mengagendakan acara Lampung Craft 2022.

Lampung Craft diagendakan pada 19 hingga 23 Oktober 2022 dipusatkan di Gedung Graha Wangsa Bandar Lampung.

Hal tersebut diungkapkan Ketua Pelaksana Kegiatan Lampung Craft 2022, Elvira Umihanni pada rapat persiapan, Jum'at (7/10).

Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung itu menjelaskan tema yang diusung pada penyelenggaraan Lampung Craft 2022 adalah "The Exotica Of Way Kanan".

"Tema itu adalah Kabupaten Way Kanan sebagai ikonnya," kata dia melalui keterangan tertulis.

Lampung Craft pada tahun 2022 ini merupakan penyelenggaraan yang ketiga kalinya.

Lampung Craft 2022 merupakan pameran kerajinan terbesar di Lampung yang direncanakan akan diikuti oleh 46 stand, termasuk dekranasda kabupaten dan kota, BUMN, UMKM.

"Adapun beberapa dekranasda provinsi di luar Lampung yang direncanakan akan mengikuti kegiatan, yaitu Provinsi Kepri, Sumsel, Banten dan beberapa UMKM dari daerah," jelasnya. (mar10/jpnn)