Kunjungi Kampus Darmajaya Lampung, Aktor Verrel Sampaikan Pesan untuk Kaum Milineal, Begini Katanya

lampung.jpnn.com, BANDAR LAMPUNG - Aktor Verrel Bramasta mengaku suka dengan konsep 'The Best' yang ada di Kampus Institut Informatika dan Bisnis (IIB) Darmajaya, Bandar Lampung. Konsep The Best ternyata mempunyai arti Takwa, Heart, Empathy, Briliant, Energetic, Synergy, dan Trustworthy. Menurut Verrel, Heart sangat penting untuk ditanamkan di dalam hati, karena sifatnya penting.

"Kalau dari pengalaman, salah satu penyakit diri yang berbahaya adalah penyakit hati. Maka dari itu, arti dari Heart itu sangat bermakna," kata dia saat 'Bincang Santai' bersama mahasiswa Kampus Biru di Darmajaya Society Center (DSC), Senin (28/3). Verrel menilai IIB Darmajaya merupakan kampus yang bagus. "Aku suka suasananya, environmentnya positif banget, orang-orangnya di sini semuanya friendly dan ramah, yang pasti pelajarannya bagus. Recommended banget untuk kalian yang kepingin mencari Universitas," kata Verrel.

Untuk itu, dia mengajak kaum milenial agar kuliah di kampus the best di Indonesia, IIB Darmajaya. "Kampusnya keren, suasanya nyaman, dan pasti kalian tidak menyesal kuliah di IIB Darmajaya, Darmajaya The Best," ujarnya. (mar10/jpnn)

Redaktur : Sandi Fernando

Reporter : Sandi Fernando