Sambut Bulan Ramadhan, Novotel Lampung Launching Paket Pesbukan

lampung.jpnn.com, BANDAR LAMPUNG - Novotel Lampung resmi launching paket PESBUKAN (Pesta Bulan Keberkahan) dalam menyambut momentum ramadhan, Senin (4/3).

Acara ini bertujuan memperkenalkan kepada customer paket – paket di bulan ramadhan dan menu-menu berbuka puasa.

Acara ini sangat menarik dengan diiringi performance live music, view laut dan gunung yang memukau.

Paket buka puasa akan disajikan buffet all you can eat dengan bermacam - macam pilihan menu menarik, hidangan lezat dan mewah.

Paket buka puasa itu disajikan dalam suasana yang nyaman dan elegan.

Setiap menu makanan dilengkapi dengan berbagai fasilitas tambahan yang akan membuat pengalaman berbuka puasa semakin istimewa.

General Manager Novotel Lampung Tomy Yovan Andriansyah mengatakan terciptanya paket PESBUKAN merupakan kerja sama tim dan support sistem semua pihak.

"Program PESBUKAN menghadirkan cita rasa masakan dengan variasi mendunia, dari middle east, oriental asian, western, nusantara dan Local flavour Sumatera," katanya. (mar10/jpnn)