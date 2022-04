Cerita Try Budi Saat Namanya Disebut Pelaku Pengeroyokan Ade Armando, Ternyata Dia

lampung.jpnn.com, LAMPUNG - Try Setia Budi Purwanto (26) warga Kabupaten Way Kanan, namanya disebut sebagai salah satu pengeroyok Ade Armando saat aksi demonstrasi mahasiswa 11 April 2022 menjadi viral. Bahkan, Try mengaku tak mengetahui adanya aksi demonstrasi besar-besaran yang dilakukan oleh para mahasiswa di Jakarta. "Saya juga enggak tahu ada demo besar di Jakarta, karena saya kalau enggak kerja ya mancing. Jadi, enggak tahu urusan-urusan begitu," katanya, Selasa (12/4).

Ia juga mengaku kaget karena Foto, nama, dan alamatnya tersebar luas di media sosial sebagai salah satu pelaku pengeroyokan Dosen Universitas Indonesia Ade Armando. "Makanya saya kaget, karena di media sosial banyak foto saya," jelas Try. Try yang bekerja sebagai honorer di Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Way Kanan mengungkapkan aksi demontrasi terjadi saat dia tengah bekerja. "Saya jam 10 itu jaga sound system waktu ibu bupati gelar bazar," jelasnya. Try Budi pun mengaku telah melakukan klarifikasi ke aparat penegak hukum untuk meluruskan pemberitaan tentangnya.