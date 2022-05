Hasil Liga Champions, Liverpool Permalukan Villarreal di Estadio La Ceramica

lampung.jpnn.com, VILLARREAL - Lanjutan leg kedua semifinal Liga Champions 2021/22 antara Liverpool vs Villarreal berlangsung sengit.

Bertanding di Estadio La Ceramica, markas Villarreal Rabu (4/5) dini hari WIB, tuan rumah tampil eksplosif sejak awal laga.

meski tertinggal agregat 0-2 pada leg pertama, Villarreal masih optimis, karena bisa menggandakan keunggulan 2-0 pada babak pertama.

Namun, kinerja anak asuh pelatih Villarreal Unai Emery tak membuahkan hasil maksimal, karena ketajaman pemain Liverpool pada paruh kedua.

Laga tersebut, pelatih Villarreal Unai Emery menduetkan Gerard Moreno dan Boulaye Dia di sektor depan.

Strategi itu terbilang tepat karena Boulaye Dia mampu membuka keunggulan Villarreal ketika laga baru berjalan tiga menit. Umpan silang Pervis Estupinan dibelokkan oleh Etiene Capoe sebelum disambar oleh Boulaye Dia. Gol! Villarreal memimpin 1-0.

Hingga menit 20', Liverpool tampak bermain di bawah tekanan Villarreal. Jordan Henderson dan kawan-kawan hanya melepaskan dua tembakan off target yang dilakukan Naby Keita.

Memasuki menit 37', sebuah insiden terjadi. Naby Keita melakukan blunder ketika kehilangan bola di lini tengah. Bola kemudian dicuri oleh Giovani Lo Celso. Gelandang Villarreal itu berhasil menciptakan situasi one on one dengan Alisson Becker.