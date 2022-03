Polda Lampung Cek Ketersediaan Minyak Goreng, Masyarakat Jangan Panik

lampung.jpnn.com, BANDAR LAMPUNG - Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Lampung cek ketersediaan minyak goreng.

Dirkrimsus Polda Lampung Kombes Pol Arie Rachman Nafarin mengatakan bahwa pengecekan hari ini dilakukan untuk melihat ketersediaan minyak goreng di wilayah Bandar Lampung.

"Tersediaannya masih ada, tetapi tidak banyak, di toko-toko masih ada ketersediaannya," katanya, Senin (28/3).

Dia menjelaskan untuk ketersediaan minyak goreng di Bandar Lampung sebanyak 39.160 kilogram, sedangkan untuk kebutuhan minyak goreng masyarakat Bandar Lampung diprediksi sebanyak 44.640 kilogram.

Dia juga menjelaskan untuk harga minyak goreng di pasar saat ini mencapai Rp 18.000 perliter, untuk harga kemasanan premium sebesar Rp 22.000 per liter, sedangkan harga minyak goreng curah yakni Rp 14.000 per liter.

"Atas data itu kami meminta agar masyarakat tidak panik dan tetap tenang dalam membeli minyak," jelas Arie.

Pihaknya telah membentuk pengawasan untuk memantau ketersediaan minyak goreng di pasar.

"Pengawasan ini bertujuan agar ketersediaan minyak goreng di wilayah Bandar Lampung aman," pungkasnya. (mcr32/jpnn)