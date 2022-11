Carissa, Bule Inggris Kepincut Lampung Fair: Thank You For Happing Me

lampung.jpnn.com, BANDAR LAMPUNG - Wisatawan dari Inggris menyempatkan hadir ke acara pesta rakyat di Lampung Fair 2022.

Wisatawan itu bernama Carissa dari Inggris, kemudian Michael asal Australia, dan satu wanita pemandu wisata, pada Minggu (13/11) petang.

"My name is Carissa, I am from England. My friend Michael, he is from Australia," ujar bule pirang ini ramah, kala dihampiri dan berkenan diwawancarai awak Media Center Lampung Fair, Muzzamil.

Ditanya pendapat soal perhelatan Lampung Fair kali ini, pertama pascalandai pandemi, Carissa ekspresif. "Just right, so far so good. Go here to see, I can meet so many people. I can hear the music. Everybody smiling, everybody happy. I like to be happy here. Thank you for happing me," tutur ia.

(Benar, sejauh ini baik-baik saja. Saya ke sini untuk melihat, bisa bertemu begitu banyak orang. Saya bisa dengar musik. Semua orang tersenyum, semua orang bahagia. Saya suka bahagia di sini. Terima kasih telah membahagiakan saya)

Carissa excited kala diminta meniru-ucapkan salam khas daerah Lampung. "Tabikpuuun," ucapnyi lepas logat khas. Ia pun berterima kasih demi mengetahui yang ia baru saja lafalkan adalah khas arif lokal. "Nice to me hear," nada Carissa takzim.

Disinggung rencana berlibur ke Lampung, Carissa mengaku, ia juga Michael baru saja tiba dari tiga bulan berlibur di Krui, ibu kota Kabupaten Pesisir Barat, dan sejenak ikut bergembira di area Lampung Fair, sebelum pada Senin (14/11/2022) ini mereka langsung terbang bertolak ke Bali.

"And now I am fligt to Bali tomorrow. And now spend today to see the city, meet the people, to come the fest(festival, Lampung Fair). Very exciting. Sampai jumpa, terima kasih," pungkas Carissa lambaikan tangan. (mar10/jpnn)