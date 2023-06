Kolaborasi Dekranasda Lampung dengan Didiet Maulana Berdampak Positif Promosi Produk Karya Anak Bangsa

lampung.jpnn.com, BANDAR LAMPUNG - Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Provinsi Lampung Riana Sari Arinal menggandeng perancang busana nasional Didiet Maulana memeriahkan Gelaran Lampung Craft 2023, di Gedung Graha Wangsa.

Acara fashion show berlangsung meriah. Didiet Maulana tampil bersama Muli Mekhanai Provinsi Lampung menampilkan karya kolaborasi Etnik Modern dari Kain Tapis Lampung.

Didiet Maulana merupakan desainer multitalenta yang memiliki kiprah di kancah nasional dan internasional. Berbagai karya hasil desain Didiet telah banyak digunakan oleh artis kenamaan di Indonesia.

Didiet Maulana merupakan Founder IKAT Indonesia yang merupakan brand dengan konsep membawa kekayaan budaya tenun Indonesia ke dalam fashion modern.

Dalam gelaran Lampung Craft 2023, yang menjadi ikon acara ini adalah Kabupaten Lampung Tengah, dengan mengusung tema The Pepadun "Harmony in Diversity of Lampung Tengah”, sebagai ikon Lampung craft 2023.

Selain Didiet, terdapat empat fashion desainer lokal Lampung yang turut berpartisipasi memamerkan karya kerajinannya. Mereka antara lain Mama Una, Aris, Yasmin Wiwid, dan Glamazone.

Riana Sari Arinal menyampaikan bahwa keanekaragaman sumber daya alam dan budaya di Provinsi Lampung menjadi sumber inspirasi UMKM Lampung untuk menghasilkan produk karya anak bangsa yang memiliki nilai tinggi.

Karya tersebut berupa produk kerajinan yang kekinian. Namun, tidak meninggalkan identitas budaya kearifan lokal.