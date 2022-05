Korban Jiwa Kecelakaan Beruntun yang Menabrak 5 Motor Menjadi 2, Berikut Identitasnya

lampung.jpnn.com, BANDAR LAMPUNG - Korban kecelakaan beruntun yang melibatkan tujuh kendaraan di Jalan Ir. Sutami, Kecamatan Sukarame, Kota Bandar Lampung bertambah satu orang.

Kasat Lantas Polresta Bandar Lampung AKP Rohmawan mengatakan dari informasi terakhir korban meninggal dunia akibat peristiwa nahas itu sebanyak dua orang.

Korban pertama mengalami luka cidera berat di bagian kepala, patah kaki sebelah kiri sehingga mengakibatkan tewas di lokasi kejadian.

"Korban pertama itu bernama Rio Wicaksono (29)," kata AKP Rohmawan, Selasa (31/5).

Kemudian korban kedua bernama Nuraini (23) meninggal di RS Urip Sumoharjo, Bandar Lampung, karena mengalami cidera berat di bagian kepala.

Perwira Pertama Polri itu menjelaskan peristiwa nahas itu melibatkan mobil trailer nomor polisi K 8092 OC yang manabrak sebanyak lima unit kendaraan motor di depannya.

Lima unit motor itu diantaranya jenis Honda Beat nomor polisi 2361 AFI, Yamaha Jupiter MX Nopol BE 3738 YK, Yamaha Mio nomor polisi BE 5969 HR, Honda Vario nomor polisi BE 5042 UP, Honda Vario tanpa plat serta Toyota Etios nomor polisi BE 1297 UR.

Peristiwa nahas itu terjadi kemarin sore, Senin 30 Mei 2022, sekitar pukul 17:30 WIB. (mcr32/jpnn)