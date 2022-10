Polisi Ungkap Pembunuhan Satu Keluarga di Way Kanan, Ternyata

lampung.jpnn.com, WAY KANAN - Sat Reskrim Polres Way Kanan meringkus pelaku pembunuhan satu keluarga di di Desa Marga Jaya, Kecamatan Negara Batin, Kabupaten Way Kanan.

Kapolres Way Kanan AKBP Teddy Rachesna mengatakan kedua tersangka yakni DW (17 ) dan E (50) warga di Kampung Marga Jaya, Kecamatan Negara Batin.

"Hubungan kedua pelaku adalah anak dan ayah kandung," katanya, Kamis (6/10).

Kapolres menjelaskan kedua tersangka diamankan pada Rabu (5/10) sekitar pukul 07.00 WIB, di Dusun Sukajaya, Desa Karang Raja, Kecamatan Merbau Mataram

Penangkapan keduanya bermula dari laporan orang hilang pada 1 Juli 2022 atas nama Juwanda (26).

Korban hilang itu tidak diketahui keberadaannya sejak 24 Februari 2022.

Akhirnya pihak keluarga timbul kejanggalan, sehingga melaporkan ke kepolisian setempat, dan pelaku diamankan.

Para pelaku juga membunuh empat orang lainnya yakni Zainudin ayah kandung pelaku E, Siti Romlah Ibu tiri pelaku E, Wawan Kakak Kandung E, serta keponakan perempuan E yang berusia lima tahun.