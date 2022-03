Harga Minyak Goreng Tinggi, Cek di Sini, Harganya Murah Bun

lampung.jpnn.com, LAMPUNG - Harga minyak goreng di Bandar Lampung terpantau masih cukup tinggi.

Di sejumlah minimarket dan warung kelontong minyak goreng kemasan dibanderol kisaran Rp 47 ribu hingga Rp 50 ribu per pouch isi dua liter.

Vera, salah satu warga Perumahan Kampung Siger, Kabupaten Pesawaran mengaku bahwa minyak goreng di Bandar Lampung sudah tidak langka lagi.

"Saya baru beli di salah satu Minimarket di Bandar Lampung, saya beli minyak goreng merek Tawon yang 1 liter seharga Rp 22.500. Bahkan, merek lain ada yang seharga Rp 50 ribu yang 2 liter," katanya, Rabu (30/3)

Namun, beberapa platform e-commerce masih menyediakan minyak goreng murah, salah satunya Blibli.com.

Dikutip dari laman resmi Bliblimart, harga minyak goreng Fortune dibanderol Rp 21.500 per pouch isi 900 mili. Kemudian, Fortune Rp 45.500 per pouch isi dua liter dengan diskon tujuh persen dari harga awal Rp 49 ribu per pouch.

Kemudian, minyak goreng merek Filma dipatok Rp 47.800 dari harga awal Rp 50 ribu per pouch isi dua liter.

Lalu, harga minyak goreng merek Masku dijual dengan harga Rp 43 ribu per pouch dengan ukuran dua liter dari harga awal Rp 50.500 ribu per pouch.