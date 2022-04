8 Destinasi Wisata d Lampung Barat Masuk Nominasi Program Kemenparekraf

lampung.jpnn.com, LAMPUNG BARAT - Sebanyak delapan desa wisata (Desta) di Lampung Barat masuk nominasi Anugerah Desa Wisata Indonesia (ADWI) 2022.

ADWI 2022 merupakan program Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf)

Dia mengatakan wisata Kampung Rigis Jaya, yang terletak di kecamatan Air Hitam satu-satunya desa di Provinsi Lampung yang mampu menembus 50 besar.

Baca Juga: Babinsa Sumber Jaya Berikan Rasa Aman Kepada Masyarakat yang Menerima BLT



"Ini prestasi yang cukup membanggakan. Pasalnya, Desa Wisata Rigis Jaya bisa menembus 50 besar dari 1.831 yang tersebar di provinsi Lampung.

Adapun delapan desa wisata di Lampung Barat yang masuk nominasi sebagai berikut:

1. Datar Petay Land, Pekon Mutar Alam Kecamatan Way Tenong

2. Pekon Bahway Kecamatan Balik Bukit

3. Bukit Mabar, Pekon Sukaraja Kecamatan Way Tenong

4. Pekon Rigis Jaya Kecamatan Air Hitam

5. Pinus Ecopark, Pekon Sukapura Kecamatan Sumber Jaya

6. Pekon Sukamarga Kecamatan Suoh

7. Temiangan Hill, Pekon Trimulyo Kecamatan Gedung Surian

8. Pekon Puralaksana Kecamatan Way Tenong. (mar10/jpnn)