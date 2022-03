Jupiter Aerobatic Tim Hiasi Langit Sirkuit Mandalika

lampung.jpnn.com, MANDALIKA - Tim Aerobatik TNI Angkatan Udara, Jupiter Aerobatic tim kali ini menghiasi langit di atas sirkuit Internasional Jalan Raya Pertamina Mandalika diwaktu jeda berakhirnya latihan resmi dan babak kualifikasi pada balap MotoGP.

Tim yang beranggotakan para instruktur pilot di Daerah istimewa Yogyakarta ini dipimpin oleh Marsekal Muda (Pnb) Anang "Morgan" Nurhadi Susilo, dengan enam pesawat KT 1 Woongbee buatan Korea Selatan.

Aksi itu ditampilkan dalam waktu jeda dari berakhirnya sesi latihan resmi dan babak kualifikasi pada balap MotoGP, Pertamina Grand Prix of Indonesia, Sabtu (19/3).

Aktraksi yang dilakukam selama 15 menit itu menampilkan beberpa aksi seperti Jupiter Roll, Delta Loop, Eagle to Arrow Head Loop & Break Off, Twin Half Cuban, Jupiter Wheel, dan Tango to Diamond Loop.

Tidak hanya pada Sabtu ini saja. Aksi jauh lebih menarik akan disajikan oleh tim Jupiter pada jeda lomba MotoGP, Minggu (20/3) besok, mereka akan menampilkan 15 atraksi.

Komandan Komando Pembina Doktrin, Pendidikan, dan Latihan TNI Angkatan Udara (Kodiklatau) Marsekal Madya TNI Nanang Santoso mengatakan tim yang dipimpinnya berangkat dari pangkalan merdeka di Yogyakarta, pada Jumat (18/3).

"Tim yang dibawa ada 7 pesawat dengan 14 pilot dan juga 57 kru," katanya.

Menurutnya, Jupiter telah melakukan latihan selama dua pekan untuk acara puncak Pertamina Grand Prix of Indonesia.