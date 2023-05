Polisi Ungkap Pencurian Sepeda Motor Kawasaki KLX di Tulang Bawang, Nih Identitasnya

lampung.jpnn.com, TULANG BAWANG - Personel Polsek Dente Teladas, Polres Tulang Bawang, Lampung mengungkap kasus pencurian sepeda motor merk Kawasaki KLX yang terjadi di wilayah hukumnya.

Pelaku yakni seorang pria berinisial AS alias BL (38), warga Kampung Fajar Bulan, Kecamatan Gunung Sugih, Kabupaten Lampung Tengah.

"Pelaku berprofesi wiraswasta di wilayah setempat," kata Kapolsek Dente Teladas, Iptu Zulian, melalui keterangannya diterima JPNN Lampung, Senin (29/5).

Kapolsek menjelaskan pada Kamis 25 Mei 2023, sekitar pukul 20.30 WIB, dirinya bersama personel Polsek Dante Teladas menangkap pelaku tersebut

Saat itu pelaku sedang bersembunyi di Kampung Komering Putih, Kecamatan Gunung Sugih, Kabupaten Lampung Tengah.

Penangkapan terhadap pelaku AS ini merupakan pengembangan dari penangkapan pelaku MY alias US (38), berprofesi tani.

Pelaku AS merupakan warga Kampung Sungai Nibung, Kecamatan Dente Teladas, yang telah lebih dahulu ditangkap pasa Rabu 24 Mei 2023, sekitar pukul 21.30 WIB, saat sedang berada di rumahnya.

"Pelaku MY ini juga terlibat dalam kasus pencurian kendaraan motor (curanmor) Honda CB150R, yang terjadi di kampungnya sendiri pada Rabu 1 Maret 2023," jelas Itu Zulian.