4 Sungai di Lampung Tercemar Zat Berbahaya, Ternyata Sampahnya Banyak Brand Ternama, Astaga

lampung.jpnn.com, LAMPUNG - Wahana Lingkungan Hidup Indonesia atau WALHI Provinsi Lampung mencatat empat sungai utama tercemar mikroplastik serta zat kimia berbahaya.

Direktur Eksekutif Ecoton Foundation, Prigi Arisandi mengatakan, timnya bersama Aliansi Jurnalis Independen (AJI) dan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) telah melakukan penelitian dan menemukan adanya zat berbahaya sebanyak 11 titik sungai pada sungai tersebut.

"Kami beberapa waktu lalu melakukan penelitian di 11 titik di empat sungai utama di Lampung, yakni Way Seputih, Way Sekampung, Way Kuripan, dan Way Sema," katanya, Selasa (25/4).

Pihaknya menemukan lima brand besar yang ada di sungai tersebut seperti Wings, Indofood, Unilever, Mayora, dan Santos yang merupakan Produsen kopi kapal api.

Dari hasil penelitian itu, dia mengungkapkan sungai yang ada di Lampung sangat memerlukan perhatian lebih, karena mengandung zat-zat berbahaya bagi ekosistem.

"Air di sungai itu sudah tercemar mikroplastik, klorin, fosfat, kemudian juga terkandung logam berat," jelas Prigi.

Prigi menjelaskan dalam 100 liter air di sungai yang diteliti terdapat 15-80 mikroplastik.

"Dan itu sangat berbahaya, karena air tersebut merupakan bahan baku PDAM dan sumber perikanan," jelasnya.