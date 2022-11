Nabila Maharani Terpesona dengan Wisata Alam di Lampung

lampung.jpnn.com, BANDAR LAMPUNG - Provinsi Lampung memang terkenal dengan wisata alam dan kulinernya.

Banyaknya tempat wisata di Lampung diketahui juga oleh artis Ibu Kota Nabila Maharani.

Wanita asal Yogyakarta itu menilai Lampung sangat terkenal dengan wisata alamnya.

"Terpesona dengan alamnya karena Lampung itu bagus bagus, pokoknya Lampung the best," katanya usai menghibur ribuan penonton Lampung Fair 2022, di PKOR Way Halim, Bandar Lampung, Selasa (2/11) malam.

Dia menambahkan, dirinya sudah empat kali datang ke Lampung. Namun, untuk acara Lampung Fair merupakan penampilan perdana Nabila Maharani.

"Sudah ada empat atau lima kali datang ke Lampung, tetapi kalo acara Lampung Fair baru kali ini," tambahnya.

Di acara Lampung Fair 2022 ini, rekan duet Tri Suaka itu sukses menghibur ribuan masyarakat Lampung.

Nabila Maharani dengan mengenakan gaun berwarna kuning bikin heboh penonton ketika menyanyikan lagu yang berjudul 'Tiara'. (mar10/jpnn)