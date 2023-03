Siswa SD yang Tenggelam Di Sungai Way Tahmin Ditemukan Keadaan Meninggal Dunia

lampung.jpnn.com, WAY KANAN - Tim SAR gabungan menemukan siswa SD (12) bernama Dini yang tenggelam di Perairan Way Tahmi, Kecamatan Blambangan Umpu, Kabupaten Way Kanan dalam keadaan meninggal dunia.

Sebelumnya diberitakan, korban hanyut di sungai pada Minggu 5 Maret 2023

Tim SAR gabungan yang terdiri dari Basarnas Lampung, BPBD Way Kanan, RAPI Way Kanan, Babinkamtibmas Way Kanan dan masyarakat setempat melakukan pencarian kembali pada Minggu sore dan dilanjutkan Senin 6 Maret.

Pencairan dibagi menjadi 2 SRU (SAR Rescue Unit).

SRU 1 tim gabungan melakukan pencarian dengan menggunakan Rubber Boat Radius 7 KM dari Lokasi kejadian menuju Perairan Way Giham.

SRU 2 tim SAR gabungan melakukan pencarian via darat dengan penyisiran radius 3 KM dari LKP ke Perairan Way Umpu.

Pada pukul 09.45 WIB tim selam Kantor Basarnas Lampung Melakukan assesment dengan menggunakan aqua eye, kemudian dilakukan penyelaman di sekitar lokasi kejadian.

Kemudian pada pukul 12.26 WIB tim SAR bebungan berhasil menemukan korban mengambang dalam kondisi (MD) Radius 500 meter dari lokasi kejadian, korban langsung dievakuasi dan dibawa kerumah duka.