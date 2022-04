Selama Puasa, Swiss-Belhotel Tawarkan Menu Buka Bertema Kampoeng Ramadan

lampung.jpnn.com, BANDAR LAMPUNG - Selama bulan suci Ramadan Swiss-belhotel Lampung membuka menu buka puasa bersama dengan tema Kampoeng Ramadan.

Marketing Communication and General Manajer Secretary Swiss-belhotel Lampung Deddy Sanjaya mengatakan bulan suci Ramadan 2022 ini pihaknya membuat menu Ramadan dengan mengusung nusantara.

Dia menjelaskan makanan Nusantara yang diusung mulai dari berbagai macam sambal nusantara, soto ayam lamongan, pecel, tahu gimbal, semur dafung.

"Takjilnya ada jajajnan pasar seperti es buah, buah kurma dan berbagai macam buah segar. Tetapi, setiap harinya menu yang disediakan selalu berbeda," jelas Deddy, Selasa (5/4).

Sementara untuk harga makanan per satu paketnya hanya Rp 135 ribu, dan bisa makan sepuasnya.

Selain itu, bagi yang memesan sebanyak 20 paket maka diberikan promo all you can eat, akan dapat gratis satu paket.

Bagi Anda yang langsung ingin menikmati kamar hotel di Swiss-belhotel Lampung, selama Ramadan ini akan diberikan diskon.

"Kamarnya mulai dari Rp 900 ribu, itu sudah sama sahur dan berbuka puasa di sini," ujar dia. (mcr32/jpnn)