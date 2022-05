Putra Asal Lampung Sabet Emas di SEA Games 2021, Deni Ribowo Beber Prestasinya, Ternyata

lampung.jpnn.com, BANDAR LAMPUNG - Anggota DPRD Provinsi Lampung Deni Ribowo mengapresiasi peraih medali emas pada cabang olahraga (cabor) karate, Ari Saputra dan Halim meraih mendapatkan perak.

Ari Saputra adalah putra daerah asal Baradatu, Kabupaten Way Kanan Lampung.



Deni mengatakan prestasi yang diraih Ari Saputra menjadi kebanggaan tersendiri masyarakat Indonesia khususnya Lampung.

Anggota Komisi V DPRD Lampung ini mengungkapkan dengan tercapainya prestasi di SEA Games bisa menjadi sebuah pacuan untuk para atlet-atlet Lampung lainnya.



"Pada pertandingan beregu Ari Saputra dan Halim putera asal Lampung meraih medali perak Sea Games Vietnam 2021, saya mendapatkan kabar baik ini langsung dari atletnya," tutur Deni Ribowo pada Jumat, (20/5), malam.



Menurutnya, pencapaian Ari dan Halim merupakan sejarah yang tidak terlupakan, karena ini adalah perlombaan kelas Internasional.



"Alhamdulilah Ari dan Halim meraih medali perak, sebelumnya pertandingan beregu ini, Ari telah meraih medali emas, hal ini menjadi sejarah baru, bahwa anak Lampung seperti halim dan ari juara Internasional," papar Deni.



Deni bercerita semasa ia menjadi Ketua KONI Way Kanan, seusai PON Jabar, ari resmi menjadi atlet Way Kanan.

Prestasi Ari mulai terlihat di dalam pembinaan KONI Way Kanan.

Pembuktiannya pada saat itu tepat pada perhelatan Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Lampung, Ari meraih 2 emas untuk Way Kanan.



"Dulu awal saya pidato menjadi saat menjabat Ketua KONI Way Kanan, saya sampaikan bahwa anak Way Kanan bisa juara internasional. Hari ini Ari membuktikan, bahwa anak kampung bisa jadi juara internasional membawa nama negara," urainya.



Deni mengucapkan terima kasih kepada Gubernur Lampung yang telah memberikan dukungan kepada atlet di Lampung, sehingga bisa mewujudkan olahraga lampung berjaya.



"Terima kasih Bapak Gubernur yang tidak hentinya memberikan support untuk kemajuan dunia olahraga di Lampung," tutur DRB, sapaan akrabnya. (mar10/jpnn)