Detik-detik Sepeda Motor Digondol Maling, Aksi Pelaku Diketahui Istri Korban

lampung.jpnn.com, WAY KANAN - Tekab 308 Presisi Polsek Way Tuba kembali pembekuk diduga pelaku tindak kejahatan di wilayah setempat.

Pelaku seorang pria berinisial JO (37), yang nekat berbuat kejahatan pencurian dengan pemberatan (curat) di Dusun Pasundan Jaya Kampung Way Tuba, Kecamatan Way Tuba, Kabupaten Way Kanan, Lampung.

"Pelaku merupakan warga Desa Bantan, Kecamatan Buay Pemuka Peliung, Kabupaten Oku Timur," kata Kapolsek Way Tuba IPTU Yudhianto, melalui keterangan tertulisnya, Rabu (31/5).

IPTU Yudhianto menerangkan kronologinya terjadi pada Kamis 11 Mei 2023 sekitar pukul 21.00 WIB.

Saat itu korban bernama Kosasih memarkirkan sepeda motor Yamaha Vixion ke dalam rumah tepatnya di ruang tamu.

Setelah itu pada Jum’at dinihari, 12 Mei 2023 sekitar pukul 03.00 WIB, istri korban terbangun karena mendengar ada suara.

"Saat itu istri korban langsung keluar dari kamar dan melihat sepeda motor miliknya sedang didorong oleh pelaku keluar rumah hingga dibawa kabur oleh pelaku," jelasnya.

Akibat peristiwa itu Kosasih mengalami kerugian berupa satu unit sepeda motor Yamaha Vixion tajun pembuatan 2012 warna hitam dengan nomor polisi BG 5005 KAH.