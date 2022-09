Masyarakat Sepangjaya Antusias Membeli Sembako di Pasar Murah yang Digelar Pemkot Bandar Lampung

lampung.jpnn.com, BANDAR LAMPUNG - Pemerintah Kota (Pemkot) Bandar Lampung menggelar kegiatan pasar murah di RT 05, Kelurahan Sepangjaya, Kecamatan Labuhanratu, Selasa (26/9).

Camat Labuhanratu Tarsi Zuliawan operasi pasar murah diprioritaskan di wilayah pinggiran kota.

"Hal itu atas instruksi Wali Kota Bandar Lampung Eva Dwiana," katanya, Selasa (27/9).

Baca Juga: Bunda Eva Ungkap Lokasi yang Menjadi Perioritas Pasar Murah di Bandar Lampung



Menurutnya, pasar murah akan digelar seminggu sekali selama tiga bulan. Kegiatan ini setiap minggunya digelar di 10 kecamatan secara serentak.

"kegiatan pasar murah guna menekan angka inflasi akibat dampak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM). Sehingga, dengan adanya pasar murah ini membantu para warga setempat," ungkap tarsi.

Warga Kelurahan sepangjaya, Kecamatan Labuhanratu sangat antusias membeli bahan pokok seperti telur, minyak, beras, terigu, gula dengan harga murah dan terjangkau.

Adapun harga bahan pokok yang dijual seperti telur Rp 21.000 per kilogram, beras Rp 40 ribu per lima kilogram, minyak goreng Rp 8 ribu per liter, gula Rp 10 ribu per kilogram, tepung terigu Rp 6 ribu per kilogram.

Kegiatan operasi pasar murah ini juga dihadiri Dispenda Kota Bandar Lampung, para lurah, babinsa, babinkamtibmas, kepala lingkungan, RT, serta para linmas.(mar10/jpnn).