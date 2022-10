Sebanyak 163 Kendaraan ODOL Ditilang di Tol Lampung

lampung.jpnn.com, BANDAR LAMPUNG - PT Hutama Karya (Persero) mendukung program Kementerian Perhubungan (Kemenhub) RI dalam mencapai zero kendaraan over dimensi dan over load (ODOL) pada 2023 mendatang. Dukungan dari PT HK salah satunya dengan melakukan kegiatan penertiban ODOL bersama dengan Dinas Perhubungan Lampung, Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Wilayah VI Bengkulu-Lampung, dan Direktorat Lalu Lintas Kepolisian Daerah Lampung. Kegiatan itu mulai dilaksanakan sejak 10 hingga 13 Oktober 2022. Kegiatan berlokasi di Gerbang Tol Lematang, Mesuji, Lampung. Baca Juga: PT Hutama Karya Melarang ODOL Masuk Ruas Tol Bakter

Brand Manajer Hutama Karya Hanung Hanindito mengatakan adapun data yang diperoleh selama operasi tersebut adalah 163 kendaraan terindikasi melakukan pelanggaran. Ratusan kendaraan itu dengan berat dan dimensi sebanyak 59 kendaraan ditindak dan ditilang oleh Dishub Provinsi Lampung. Kemudian sebanyak 65 kendaraan ditilang BPTD Wilayah VI Bengkulu–Lampung, dan 39 ditilang kendaraan oleh Satuan PJR Direktorat Lalu Lintas Kepolisian Daerah Lampung. Baca Juga: PT Hutama Karya Menggelar Pelatihan kepada Pelaku UMKM di Tol Trans Sumatera Selanjutnya seluruh kendaraan tersebut terindikasi ODOL diputararahkan keluar tol dan diberi tanda khusus oleh BPTD Wilayah VI Bengkulu – Lampung dan Dinas Perhubungan

Provinsi Lampung. Hutama Karya mengimbau kepada seluruh pengguna jalan agar dapat mematuhi ketentuan dan tata tertib sesuai perundangan yang berlaku, berkendara mengikuti peraturan yang sudah ditetapkan.

