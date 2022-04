Tuding PeduliLindungi di Indonesia Melanggar HAM, Irma Sampaikan Pesan Mengejutkan kepada AS

lampung.jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi IX DPR RI Irma Suryani Chaniago menegaskan kepada Amerika Serikat (AS) tidak ikut campur urusan negara lain.

"Urus saja pelanggaran HAM yang mereka lakukan di Irak, Libya, dan lain-lain," kata Irma, dilansir dari JPNN.com, Sabtu (16/4).

Politikus NasDem itu juga menyebutkan Indonesia merupakan negara berdaulat yang bisa mengurusi pandemi Covid-19 dengan regulasi sendiri.

"Ahamdulilah dengan program PeduliLindungi negara jadi tahu siapa yang sudah dan belum divaksin," ujarnya.

Dia bahkan melontarkan pertanyaan singkat terkait laporan pemerintah AS itu.

"Jawaban saya pendek saja, no human right issues in the US? Seriously?" kata Irma Suryani Chaniago.

Sebelumnya, Departemen Luar Negeri AS merilis laporan praktik HAM di berbagai negara, termasuk Indonesia.

Sejumlah hal yang disorot dalam laporan tersebut, termasuk aplikasi PeduliLindungi yang dipakai pemerintah untuk melacak kasus Covid-19. (mar10/jpnn)